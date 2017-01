Fysioterapeutstuderende Catrine Stilhoff.vil gerne arbejde med børn. Derfor ville det give mening for hende at kombinere fysioterapeutens viden om grovmotorik med ergoterapeutens viden om finmotorik. Men det hindrer ny lov. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Ny lov tvinger Catrine til at droppe uddannelses-plan

Sjælland - 09. januar 2017 kl. 09:34

26-årige Catrine Stilhoff er blevet ramt af det nye »uddannelsesloft« eller »lov mod dobbeltuddannelse«, som det også bliver kaldt.

Hun læser lige nu til fysioterapeut på UCSJ i Næstved og er færdig til sommer. Hun havde regnet med, at hun derefter kunne tage ergoterapeut-uddannelsen for at stå stærkere på arbejdsmarkedet.

Men den plan blev hun nødt til at droppe, efter Folketinget 19. december vedtog den nye lov. Det skriver DAGBLADET, Nordvestnyt og Sjællandske.

- Jeg synes, det er super ærgerligt. Også fordi jeg ikke føler, at jeg ville være til gene. Jeg havde tænkt mig at tage den som e-uddannelse, så jeg kunne have et deltidsjob ved siden af og ikke få SU. Desuden ville jeg kunne få merit, så jeg kunne blive hurtigere færdig, siger Catrine Stilhoff.

Hun vil gerne arbejde med børn, men de job er der få af og rift om dem. Derfor ville det give mening for hende at kombinere fysioterapeutens viden om grovmotorik med ergoterapeutens viden om finmotorik. I øjeblikket er hun i praktik på Byskovskolens afdeling Asgård ved Ringsted, og hun kan tydeligt se, at begge fagområder er i spil, når man arbejder med børn.

- Det ville være en kæmpe fordel at kunne begge dele og både have fokus på det finmotoriske og grovmotoriske. Jeg føler, at jeg mangler mange af de ting, man lærer som ergoterapeut, for eksempel mund-motorik. Det ville styrke mig i jobsøgningen, men det ville også styrke børnene, siger Catrine Stilhoff, der bor ved Vordingborg.

Hun har endnu ikke besluttet, hvad hun gør til sommer, når hun kan kalde sig fysioterapeut.

- Jeg overvejer at tage noget frivilligt arbejde i udlandet for at få mere på cv'et. Jeg overvejer også at søge fysioterapeut-job og tjene nogle penge, så jeg har råd til at tage på nogle kurser, siger hun.

Loven kom som en overraskelse for hende, og den er allerede trådt i kraft. Derfor har hun ikke nået at være medlem af en a-kasse i et helt år, hvilket ville have givet hende ret til dagpenge fra den dag, hun afslutter sin uddannelse og er ledig.

- Jeg tror på, at tingene vil lykkes. Men jeg kunne have handlet anderledes, hvis loven havde været længere tid undervejs. Jeg troede, jeg skulle studere videre med et deltidsjob ved siden af. Jeg ved godt, at loven er vedtaget. Men jeg håber da, at den bliver ændret, siger Catrine Stilhoff.

Ansøgerne til ergoterapeut-uddannelsen er blandt dem, der bliver hårdest ramt af den nye lovgivning.