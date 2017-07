- Vi skal tjekke, at person, bil og konto passer sammen, og det vil via app'en sandsynligvis kunne klares på en halv times tid, siger Martin Morsing Larsen, der er vicedirektør i BroBizz A/S. Foto: Jens Wollesen

Nummerpladescanner skal få flere biler igennem betalingsanlæg

Sjælland - 13. juli 2017 kl. 14:51 Af Marianne Due Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere og flere bilister tager turen over Storebæltsbroen og fra næste forår vil det være muligt at betale ved hjælp af en ny nummerpladescanner. Den nye betalingsform skal fremadrettet gøre det hurtigere at afvikle trafikken igennem betalingsanlægget i Korsør.

Det fortæller Martin Morsing Larsen, der er vicedirektør i BroBizz hos Sund & Bælt.

Hvert år løftes bommene 12 millioner gange for bilister, motorcykler, lastbiler og busser, der har krydset Storebælt via broen. To ud af tre betaler ved hjælp af en BroBizz, mens 31 procent betaler med kort og de sidste fire procent har kontanter med. Det er især kortbetalerne, som BroBizz A/S gerne vil have tager den nye betalingsform til sig. En nummerpladescanner kan nemlig forkorte den tid, det tager at betale, lyder vurderingen.

- I starten skal vi og bilisterne lige lære det nye system at kende, så der skal man fortsat hen og stoppe ved bommen for at sikre sikker og korrekt registrering, men når vi har fået noget erfaring, så forventer vi, at farten kan sættes op, så vi får dobbelt så mange bilister igennem de nuværende kortbaner, siger Martin Morsing Larsen.

En ulempe ved scanneren er, at en beskidt nummerplade eller snevejr kan gøre det svært at aflæse nummerpladen. Det er også en af årsagerne til, at der skal testes hen over vinteren.

Klar fra marts 2018 Nummerpladescannere som betalingsmodel kendes blandt andet fra Stockholm og London. Den danske version ved Storebæltsbroen installeres omkring efterårsferien og sidst på året vil udvalgte kunder afprøve systemet i en pilotfase. På vej hen mod betalingsanlægget vil trafiklys tilkendegive om ens nummerplade er genkendt, og bommene vil gå op ligesom, når en bil kører igennem med en BroBizz.

Fra marts 2018 forventes systemet at være klar til brug for alle interesserede. Det tilbydes først og fremmest til personbiler og vil være egnet for den gruppe af kunder, der kører over brugen færre end 10 gange om året. For at betale på denne måde skal man først registrere sin nummerplade og sit kontonummer hos BroBizz A/S. Dette vil også kunne klares ved hjælp af en app.

- Vi skal tjekke, at person, bil og konto passer sammen, og det vil via app'en sandsynligvis kunne klares på en halv times tid, siger Martin Morsing Larsen og tilføjer, at de rabatter, som BroBizz-kunderne får i dag også vil blive tilbudt nummerpladekunderne.

- Vi vil gerne kunne tilbyde andre måder at betale på, og nummerpladescanneren er bekvemmeligt for dem, der måske kun kører over et par gange om året, fordi man ikke behøver at huske den der brobizz-enhed. Den kan i øvrigt også bruges, når man kører med trailer og campingvogn, siger Martin Morsing Larsen.

Den nuværende BroBizz vil dog stadig være den hurtigste måde at komme igennem betalingsanlægget på, lyder vurderingen.