Foto: Det nye psykiatrisygehus i Slagelse har fået flere priser for sin arkitektur og nytænkning af psykiatrien. Men både eksperter, pårørende og personale har kritiseret, at møderummene på sygehuset er så åbne, at patienternes ret til fortrolighed er trådt under fode. Foto: Foto: Per Buurgaard Christensen

Nu kan psykisk syge tale fortroligt i fred

Sjælland - 08. juni 2017 kl. 12:53 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De psykiatriske patienter på det psykiatriske sygehus i Slagelse kan fremover regne med, at fortrolige samtaler med deres behandlere forbliver netop fortrolige. Det skriver Sjællandske.

Sådan lyder det fra Kirsten Devantier (V) og Kirsten Rask (S), formand og næstformand i Region Sjællands social- og psykiatri-udvalg, efter psykiatridirektør Michael Werchmeister har forelagt en plan for, hvordan man vil sikre sig imod, at folk udefra kan høre, hvad der blev talt om i behandlerrummene.

Som omtalt i avisen for nylig har lydproblemerne på det nybyggede psykiatrisygehus fået kritik fra både pårørende, behandlere og eksperter. Samtidig har Styrelsen for Patientsikkerhed varslet et tilsynsbesøg for at undersøge, om Sundhedsloven og patienternes ret til fortrolighed er blevet brudt.

- Her og nu vil man lave ekstra lydisolering i tre behandlerrum. Blandt andet vil man flytte nogle stikkontakter, der sad på begge sider af væggen, som betød, at lyden fra rummene trængte lettere igennem. Så vil man undersøge, om det vil udbedre problemerne eller om der skal mere til, fortæller Kirsten Devantier, formand for psykiatriudvalget (V), til avisen.

Hun erklærer sig foreløbigt tilfreds med psykiatriledelsens tiltag.

Den holdning er udvalgets næstformand Kirsten Rask (S) enig i:

- Vi er nødt til at tro på, at når psykiatriledelsen siger, at tingene bliver bragt i orden, så er de bragt i orden. Men jeg er også sikker på, at vi vil binde os op på og følge op på det, siger hun.