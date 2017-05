Nu er det slut: Populært Lotto-spil lukker

- Vikinglotto er vores fælles nordiske lotteri, og det er spillet, der giver frihed til at gøre livet lidt bedre for dig selv og dine kære. Derfor har vi besluttet at gå tilbage til det gamle navn, som det også hedder hos vores nabolande, så vi kan styrke vores samarbejde med nabolandene, siger den administrerende direktør for Danske Lotteri Spil i pressemeddelelsen.

I stedet vender Vikinglotto tilbage torsdag den 18., et spil danskerne sidst havde mulighed for at spille tilbage i 2001. Vikinglotto kørte dengang fra 1993-2001.

To kan vinde Millionærgarantien

Det er ikke kun om onsdagen, danskerne skal vænne sig til et nyt format på et lotterispil.

Også på Lotto er lørdag den 20. maj den sidste trækning for det gamle Lotto, inden spillet forbedres. For fra og med lørdag 27. maj trækkes der ikke kun lod om én vinder af 1 million kroner med Millionærgarantien, men hele to.

Og disse to skal findes blandt alle spillede rækker, og ikke kun de gevinstgivende.

- Siden millionærgarantien blev introduceret i 2014, har vi kunne se en stigende interesse for at spille Lotto. Derfor glæder vi os til at garantere mindst to millionærer ved Lotto-trækningen, og dermed gøre det endnu mere attraktivt at spille Lotto, siger Pernille Wendel Mehl, og tilføjer:

- Det betyder faktisk, at kuponen pludselig er meget mere værd, og der faktisk er 10 ekstra lodder alene på én Lyn-Lotto kupon, og dermed garanterer vi som minimum 100 millionærer om året.

Førstepræmiepuljen starter som hidtil på 6 millioner kroner.

Samtidig hæves prisen per række på Lotto fra 4 til 5 kroner, mens prisen på Vikinglotto bliver 6 kroner per række.