De for tidligt fødte børn fra det syd-, vest- og midtsjællandske område samt Møn, Lolland og Falster kan igen blive indlagt på Næstved Sygehus - i stedet for på neonatalafdelingen i Roskilde eller i Holbæk, hvor denne lille dreng blev fotograferet for nogle år siden. Foto: Mie Neel

Neonatalafdeling på Næstved Sygehus genåbner efter MRSA

Neonatalafdeling på Næstved Sygehus er igen klar til at tage imod for tidligt fødte og syge nyfødte og deres forældre.

Afdelingen lukkede torsdag i sidste uge midlertidigt for modtagelse af nye patienter,efter at interne rutinemæssige kontroller havde vist MRSA-bakterier.

Sygehusdirektør Vagn Bach glæder sig over, at afdelingen nu kan genåbne.

- Det har været et meget strabadserende forløb for alle, hvor der indtil videre er i alt 11 børn og otte voksne, som er blevet podet positive med MRSA-bakterier. Vi vil gerne igen understrege, at det kun er i meget sjældne tilfælde, at MRSA giver infektion hos nyfødte, udtaler Vagn Bach.

En familie fra Lolland, der for en uge siden mistede deres for tidligt fødte pige to dage efter hjemkomsten fra sygehuset, har klaget til Patienterstatningen. Den lille pige var smittet med MRSA. Hun var født juleaften 11 uger før tid, og familien blev udskrevet fra Næstved Sygehus 26. januar. Vagn Bach har tidligere beklaget familiens tab, men understreget, at tidspunktet for udskrivning af et barn i normal udvikling er almindelig praksis på neonatalafdelinger.