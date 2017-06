NNF på Folkemødet: Nu skal der diskuteres politik

NNF tager til Folkemødet for at være synlige i de sammenhænge, der har betydning for forbundets medlemmer.

Henrik Tonnessen, der er formand for Fødevareforbundet NNF Sjælland og Øerne glæder sig til at møde politikerne på årets Folkemøde for at diskutere fødevarepolitik, erhvervspolitik, skattepolitik og uddannelse.

Han ser særligt frem til at møde den tidligere statsminister, Helle Thorning Schmidt, der siden april sidste år har været leder af organisationen Save the Children.

- Jeg glæder mig til at høre, hvordan det er at være formand for alle verdens børn, siger Henrik Tonnesen.

Sn.dk's reporter Tine Fasmer er på Folkemødet og vil i de kommende dage sende reportager i tekst, billeder og video.