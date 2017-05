Psykiatribyggeriet har vakt begejstring fra arkitekter og notabiliteter lige siden indvielsen i august 2015, men »den helende arkitektur« har glasklare behandlerrum uden tilstrækkelig lydisolering. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Muligt lovbrud: Patientsamtaler kan høres uden for rummet

26. maj 2017

Hvis du bliver psykisk syg og bliver dagpatient eller indlagt på Psykiatrisygehuset i Slagelse, vil din behandling hos psykolog eller psykiater foregå i rum med glasvægge, hvor lyden trænger igennem.

Styrelsen for Patientsikkerhed er derfor på vej på tilsynsbesøg. De vil undersøge, om Sundhedsloven overholdes, eller der sker brud på patienternes ret til fortrolighed.

I psykologernes fagblad Magasinet P fortæller psykolog Henriette Renneberg fra Psykiatrisk Klinik i Slagelse, at især meget dårlige patienter bliver negativt påvirket af at føle sig begloet under behandlingen.

Tidligere ledende overlæge for Psykiatrien Vest Michael Schmidt bekræfter over for sn.dk, at psykiatriledelsen tidligt blev gjort opmærksom på, at personalet var stærkt bekymret ved udsigten til behandlingsrum med glasvægge.

- Det kan ikke komme bag på psykiatriledelsen. Allerede før byggeriet var færdigt, var der protester. Og fra dag et i Psykiatrisygehuset har der været klaget over både indkig og lydproblemerne. Bortset fra opsætning af ekstra plastfolie i flere omgange for at skærme bedre af for indsyn, skete der i min tid på sygehuset ingenting for at forbedre lydisoleringen, siger Michael Schmidt, der siden efteråret 2016 har arbejdet som psykiatrisk overlæge i Roskilde.

Vicedirektør i Region Sjællands psykiatri Søren Rask Bredkjær oplyser til sn.dk, at man løbende har arbejdet med at få afmasket glasvæggene ind til behandlerrummene, siden sygehuset blev taget i brug for halvandet år siden.

Men der er endnu ikke fundet en løsning på, at samtaler kan høres gennem glasvæggene.

Både Kirsten Devantier (V), formand for social- og psykiatriudvalget, og næstformand Kirsten Rask (S) er først for nylig blevet bekendt med lydproblemerne.

Psykiatrisygehuset behandler mennesker med psykiske lidelser fra Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Slagelse, Sorø og Ringsted.

