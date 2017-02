Uden varsel har Movia i 85 tilfælde ændret i priser eller zoner på passagernes ruter. Foto: Scanpix. Foto: Marie Hald/Scanpix

Movia ændrer i priser og zoner uden varsel

Sjælland - 23. februar 2017 kl. 12:00 Af Simon Christiansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hold godt øje med prisen og zonerne på dit månedskort. Hvad der gælder i dag, kan nemlig være ændret i morgen.

Pendlerne har længe mistænkt Movia for at ændre i priser og zoner uden at informere forbrugerne, og den mistanke viser sig nu at holde stik.

I et skriftligt svar til avisen bekræfter Movia, at selskabet i 85 tilfælde har foretaget ændringer i priser eller zoner siden 15. januar, hvor Takst Sjælland trådte i kraft.

- Når vi har fundet en fejl, har vi konkret vurderet om fejlen bedst rettes ved justeringer af zonerne eller via en prisjustering, skriver Movias forretningschef, Eskil Thuesen.

På 17 strækninger har Movia hævet prisen for rejsen, og i fem tilfælde er prisen faldet. I 43 tilfælde har Movia tilføjet zoner, så de »naturlige rejseveje« er udvidet, og i 16 tilfælde har Movia fjernet en eller flere zoner. I ingen tilfælde har movia informeret kunderne om ændringerne.

Pendlerrepræsentant Lisa Sonesson fra Nordsjælland ser det som et stort problem, at Movia ikke melder ændringerne ud.

- Som pendler bliver man vred over sådan nogle ting. Én ting er, at de laver ændringerne. Noget andet er, at de gør det uden at give besked om det. Det lugter af, at Movia gør præcis, som det passer dem, uden at tænke på kunderne, siger hun.

Movia oplyser ikke, hvilke ruter det konkret drejer sig om, men pendlerrepræsentant Danny Pedersen har fundet frem til et eksempel på en uannonceret ændret.

For et månedskort fra Fjenneslev, øst for Sorø, til København er prisen steget fra 1.800 kr. til 2.050 kr.

Asta Ostrowski er konstitueret projektchef i Passagerpulsen, og hun mener, der er et »massivt informationsbehov. Hun kalder det essenetielt, at de berørte pendlere bliver oplyst om ændringerne.

- [...] og hvis det er tilfældet, at pendlere, der har købt et pendlerkort, får fjernet zoner, mener jeg, det er meget problematisk, siger hun.

Avisen har forsøgt at få Movia til at svare på, hvorfor ændringerne ikke meldes ud, og hvad der sker, hvis man som kunde har købt et pendlerkort til en af de ruter, Movia har ændret. Selskabet er ikke vendt tilbage med et svar inden deadline.