Minister skal forklare landdistrikt-nedskæringer

Det er ifølge Socialdemokraternes landdistriktsordfører Magnus Heunicke konsekvensen af, at regeringen har valgt at skære i de såkaldte LAG-midler til erhvervs- og kulturprojekter i landdistrikterne. Det skriver Nordvestnyt.

- Vi ved, at LAG-midlerne skaber private arbejdspladser, som der er så hårdt brug for i landdistrikterne. Midlerne udgør ikke alverden i det samlede statsbudget, og jeg håber derfor, at man i regeringen kommer til at indse, at det har været en fejltagelse at skære i puljen, siger Magnus Heunicke til avisen.