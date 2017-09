Minister: Supersygehus får rigtig god togbetjening

- Jeg har svært ved at få øje på nogen omvej for patienter, pårørende eller hospitalsansatte.

Det gælder ifølge ministeren togpassagerer fra den vestlige del af regionen, fra Roskilde, Køge og langs stationerne på Køge Bugt-linjen. Passagerer fra regionaltogsstrækningen Lille Syd nok skal ganske rigtigt skifte til S-tog i Køge for at komme på sygehuset. Men, tilføjer ministeren:

Fra december 2018 vil Lille Syd ikke længere stoppe ved Ølby Station, mår togstrækningen forlænges til København. Ifølge Banedanmark og Transportministeriet fordi der er overhængende risiko for, at et togstop i Ølby vil skabe flaskehalse og forsinkelser for både Lille Syd og Østbanen. Der kører kun et spor forbi stationen, hvor der fremover vil køre dobbelt så mange tog forbi, i forhold til i dag.