Minister: Ikke lagt os fast på tog-udbud

26. juni 2017 Af Tomas Revsbech

Det bliver ikke DSB, hverken som vi kender det i dag eller på markedsvilkår, der kommer til at køre størstedelen af fremtidens tog. Men om de sjællandske regional-strækninger skal i udbud sammen med s-togene har regeringen ikke lagt sig fast på.

Sådan lyder det nu fra Transportminister Ole Birk Olesen (LA), som dermed bløder regeringens kurs om tog-udbud en smule op.

I sidste uge meldte ministeren ud i Jyllands-Posten, at »på sigt mener jeg, at DSB's primære funktion skal være at drive fjerntog. Jeg forestiller mig også, at de sjællandske regionaltog kan sendes i udbud«.

Men regeringen har slet ikke lagt sig fast på, hvordan udbuddet skal se ud, oplyser ministeren nu til aviserne DAGBLADET, Nordvestnyt og Sjællandske.

- Regeringen er med sit debatoplæg »En fremtidssikret jernbane« kommet med sine målsætninger for jernbanen. Det fremgår af debatoplægget, at regeringen ønsker markant mere udbud, men regeringen har ikke lagt sig fast på et bestemt scenarie. Analyserne viser imidlertid, at scenarierne med udbud rummer det største potentiale for at effektivisere jernbanedriften, lyder det fra ministeren.

I en analyse fra konsulenthusene McKinsey & CO og Struensee & Co, som regeringen baserer sit debatoplæg på, lægges der op til i alt seks scenarier for fremtidens togdrift. En af scenarierne er, at landets regionale togstrækninger sammen med s-togssdriften skal udbydes i en række »pakker«.

Flere scenarier lægger dog også op til, at lade DSB fortsætte, enten som i dag, eller på mere kommercielle vilkår. Det kræver dog, at politikerne slipper rattet og lader DSB køre på markedsvilkår. Men det er altså ikke regeringens plan.

- Som en del af den sektoranalyse, som konsulenthusene har lavet, er der udarbejdet en samlet plan for udbud af togtrafikken - herunder en plan for, hvornår de enkelte dele at trafikken kan udbydes. Regeringen har imidlertid - som nævnt - ikke lagt sig fast på et bestemt scenarie. Nu ser jeg i første omgang frem til forhandlingerne med alle Folketingets partier efter sommerferien, lyder det fra Ole Birk Olesen.