Minister: Flere burde gøre som Holbæk Sygehus

Her kommer patienter med flere lidelser - fx hjerte- og lungesygdomme, diabetes og nyresygdomme, og i stedet for at møde en speciallæge en dag, en sygeplejerske en anden dag og lægen fra et andet speciale en tredje dag, bliver alt klaret samme dag.

- Man kan tydeligt mærke medarbejdernes og ledelsens stolthed over at have udviklet noget, som virker. For mig er det (Medicinsk Fælles Ambulatorium, red.) en model for, hvordan man bør gøre det andre steder. Det har jeg også nævnt i forbindelse med diskussionen om udviklingen af det nære sundhedsvæsen. Samme dag under samme tag er til gavn for patienterne, siger ministeren.