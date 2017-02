Mai Mercado bryder sig ikke om at se sine ord om, at også kontanthjælpsmodtagere kan spare op til en børnefødselsdag gentaget uden kontekst: - Jeg er ikke sådan en, der sparker så voldsomt nedad. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Minister: Fattigdom er mere end økonomi Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Minister: Fattigdom er mere end økonomi

Sjælland - 01. februar 2017 kl. 13:33 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der findes fattigdom i Danmark. Men man kan ikke kun gøre fattigdom op i kroner og øre, og derfor giver det ikke mening at have en fattigdomsgrænse.

Sådan lyder det fra børne- og socialminister Mai Mercado (K), der inden hun blev minister udtalte, »at forældre på kontanthjælp må spare op, hvis de ikke har råd til børnefødselsdage som konsekvens af kontanthjælpsloftet«.

En udtalelse, som blev trukket frem igen, da hun for nylig blev minister - knapt to måneder efter, at regeringens kontanthjælpsloft blev indført.

Men citatet er løsrevet og taget ud af kontekst, fortæller ministeren nu til Nordvestnyt og DAGBLADET.

Mai Mercado fortæller, at hun selv er barn af en enlig mor, der modtog julehjælp.

- Jeg har ikke sådan et Marie Antoniette-livssyn; hvis der ikke er brød, hvorfor spiser de så ikke kage?

-Jeg anerkender, at der er familier i Danmark, der har det vanskeligt - også på den økonomiske front. Men hvis man kun ser på kroner og ører, bliver det alt for isoleret, siger Mai Mercado til aviserne.

Hun peger på, at studerende på SU såvel som nogle selvstændige ville tælle med, hvis der var en fattigdomsgrænse.

- Det bliver alt for unuanceret. Kontanthjælpsmodtagere har ofte en social udfordring ud over ledighed, og det er de sociale indsatser, som jeg står i spidsen for, siger Mai Mercado og tilføjer:

- Vi har en ulighed i samfundet, men den får vi ikke løst ved bare at hæve overførselsindkomsterne. Det er vigtigt at kigge på hele mennesket, angst og depression, som ikke er tilstrækkeligt behandlet, kan fx være medvirkende til, at man falder ud af arbejdsmarkedet,

Du kan læse hele interviewet med børne- og socialminister Mai Mercado i mandagsudgaverne af Dagbladet og Nordvestnyt eller tirsdagsudgaven af Sjællandske.

Du kan også købe adgang til e-avisen her: http://sn.dk/modules/sn/flow_page_buy