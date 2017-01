Midt- og Vestsjællands politi: Status på vejrsituationen

Den lokale Beredskabsstab har holdt møde, hvor situationen er gennemgået i de forskellige kommuner, der er ramt af den forhøjede vandstand.Vandet er ved at trække sig tilbage, men myndighederne holder fortsat øje med udviklingen for at se, om vandets tilbagetrækning fortsætter. Der er fortsat oversvømmelser forskellige steder, men alt tyder på, at situationen er ved at være overstået for denne gang.

Der har ikke været strømafbrydelser i vores del af Sjælland i forbindelse med vejrsituationen.

Myndighederne har konstateret en del ”stormturister” i de forskellige byer. Vi fortsætter med at advare mod denne adfærd og anbefaler, at man bliver inde i varmen og ser på situationen via TV.

Spærrede veje:

Kalundborg:

Vestre Havnevej er spærret i begge retninger af vand.

Vejen til Reersø i er nu genåbnet og kan passeres med forsigtighed.

Vi opfordrer fortsat til, at borgerne følger udviklingen via medierne og myndighedernes hjemmeside, eks. politi.dk/midtvestsjaelland eller Twitter eller appén POLITI.