Medieløbet hjuler længere ud i landskabet

Cyklerne med de tynde dæk er begyndt at rulle flittigt på vejene i sommervejret, og »Medieløbet« 9. september har åbnet for tilmeldingerne.

- Tidligere kørte man to omgange, men i år har vi lagt ruterne, så alle på de længste ruter kører ud og så videre i en sløjfe. Det har givet os nogle helt andre muligheder for at lægge ruter, så man får set en stor del af Syd- og Midtsjælland, siger idrætskonsulent Frank Høj, DGI Storstrømmen, der er ruteansvarlig.

- Medieløbet skal være en totaloplevelse, hvor man kan nyde landskabet ad små veje og opleve naturen. Vi har også vægtet, at der skal være rigtigt gode depoter, hvor det også er muligt at have det hyggeligt. En af foreningerne, som står for et af depoterne i Hyllinge, har spurgt, om de fx må holde loppemarked. Og selvfølgelig kan de det. Medieløbet skal være en supergod oplevelse for alle, både deltagere og tilskuere, siger Frank Høj.