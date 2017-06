Flere teenagere er frivillige. Laura var i 2015 13 år og besøgsven i Plejeboligerne Højstruphave i Vallensbæk. Foto: Kim Matthäi Lund

Mange teenagerne arbejder frivilligt

Sjælland - 27. juni 2017 kl. 15:04

Teenagere er vilde med at give en hånd med i fodboldklubben, gå en tur med raslebøssen eller lave andet frivilligt arbejde.

42 procent af de 16-19-årige har lavet frivilligt arbejde inden for de seneste 12 måneder. Det viser nye tal fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde, som er baseret på en rundspørge blandt i alt 6.331 danskere.

Teenagerne overgås kun af seniorerne. 44 procent af dem på 70 år eller derover har lavet frivilligt arbejde inden for det seneste år.

- Vi ved, at jo tidligere vi møder de her frivillige fællesskaber, jo større sandsynlighed er der for, at vi fortsætter med at være frivillige livet igennem. Derfor er det positivt at se, at så stor en andel af de unge allerede er frivillige, siger centerchef for Center for Frivilligt Socialt Arbejde Laura Auken.

Det er ikke kompetencer til cv'et, der får de unge til kvit og frit at trække i arbejdstøjet. De drives ifølge undersøgelsen primært af lysten til at være med til at gøre en forskel og muligheden for personlig udvikling.

I Projekt Frivillig, et landsdækkende initiativ, der hjælper studerende på ungdomsuddannelser med at finde et frivilligt arbejde, oplever konsulent i Region Sjælland Sissel Mortensen det samme:

- Min oplevelse er, at de helt vildt gerne vil være med til at gøre en forskel, og at de også gerne vil være en del af det engagement og det fællesskab, man også får, når man er frivillig. Cv'et er en bonus, men det jeg hører fra dem er, at det er den personlige udvikling, der vægter højest.