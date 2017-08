Mæslingeudbrud spreder sig på Sjælland

Opfordringen kommer fra Statens Serum Institut, der har fundet to tilfælde af mæslinger hos personer, der bor på Syd- og Midtsjælland.

Læger især på Sjælland opfordres i de kommende uger til at være særligt opmærksomme på patienter, der kan have den smitsomme sygdom mæslinger.

Den ene er en yngre mand fra Sydsjælland, der er indlagt på Roskilde Sygehus' infektionsmedicinske afdeling. Den anden - en mand i 30'erne fra Midtsjælland - er ligeledes indlagt på Roskilde Sygehus, skriver instituttet i sit nyhedsbrev onsdag.

De to mænd, der blev smittet i sidste uge, har ikke været i udlandet og har heller ikke kendskab til, at de har været i kontakt med andre med mæslinger.

Onsdag modtog Statens Serum Institut yderligere to prøver, som er ved at blive undersøgt for mæslinger.

I august fik en person konstateret mæslinger efter at have opholdt sig i Polen i juli.

Det første tilfælde af mæslinger i Danmark i 2017 blev konstateret tidligere på året midt i marts.

En person var smittet under en ferie i Thailand, og det understreger vigtigheden af at blive vaccineret, hvis man rejser til området med risiko for mæslinger, oplyser Statens Serum Institut.

Mæslinger er en infektion i luftvejene. Det viser sig blandt andet ved rødt udslæt på kroppen. Sygdommen kan give høj feber og i sjældne tilfælde hjernebetændelse.

I de alvorligste tilfælde er mæslinger livstruende, og i udviklingslandene er mæslinger en hyppig årsag til børnedødsfald.

I 2014 var der 27 tilfælde af mæslinger i Danmark. Det faldt til ni tilfælde i 2015, og i 2016 var der tre tilfælde.