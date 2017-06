Lupiner kan være fremtidens mad

University College Sjælland (UCSJ) skal stå i spidsen for et stort, treårigt EU-forskningsprojekt om fremtidens mad.

- Vi spiser meget kød, og hvis en til to milliarder flere mennesker skal have lige så meget protein om 20 år, får vi svært ved at producere kød nok. Det vil sætte vores fødevarer og produktionen under pres, og vi vil blive udfordret på overhovedet at kunne producere nok mad, siger Birgitte Echwald.