Serviceerhvervene i Region Sjælland hænger i bremsen og har ikke øget produktiviteten de seneste 20 år. Foto: Allan Nørregaard.

Lav uddannelse får sjællandske servicefag til at sakke bagud

Sjælland - 12. juli 2017 kl. 13:45 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Virksomhederne i de private serviceerhverv i Region Sjælland - alt fra vagter, rengøring, restauranter til forskellige konsulenter - er mindre effektive end samme branche i andre dele af landet.

I de seneste 20 år er produktiviteten i egnens private serviceerhverv ikke steget.

Det viser en ny produktivitetsanalyse fra Center for Vækst og Analyse, som peger på, at de ansatte er lavere uddannet og er mindre erfarne end andre steder i Danmark. Desuden er virksomhederne mindre villige til at investere i nye maskiner, it og teknologiske muligheder.

Regionsrådsformand Jens Stenbæk (V) opfordrer servicevirksomhederne til at være mere parat til at påtage sig en uddannelses-opgave,

- Når jeg er i dialog med erhvervsuddannelserne og Erhvervsakademi Sjælland, fortæller de, at det er halter meget med at få studerende i praktik i serviceerhvervene, ligesom virksomhederne i lav grad benytter efter- og videreuddannelse af deres ansatte. På den led kommer det generelt lavere uddannelsesniveau jo til at bide sig selv i halen, og det er bekymrende, siger Jens Stenbæk.

Regionsrådsformanden understreger, at der er behov for at få vækst i alle dele af den private sektor - også for at sikre skatteindtægter og dermed bevare og udvikle velfærdssamfundet.

- Vi skal have virksomhederne i Region Sjælland til at tænke større, mere ambitiøst og mere internationalt, siger Jens Stenbæk, der minder om de EU-midler, som regionen administrerer, kan være en gulerod for at skabe vækst og udvikling:

- Men vi er nødt til at sikre os, at erhvervsstøtten går til virksomheder, der har muligheder for vækst, har ambitioner og er villige til at investere i teknologisk udvikling og opkvalificering af de ansatte.

Sekretariatsleder hos brancheorganisationen Danske Service Malene Jæpelt er enig langt hen ad vejen. Hun argumenterer blandt andet for, at rengøring anerkendes som håndværk.

- Servicebranchen - og ikke mindst rengøring - har allerede udviklet sig meget. Men der er forsat et stort potentiale for øget teknologi og innovation, der kan øge produktiviteten. Sæbedispensere, der sender besked, når de skal fyldes, vil eksempelvis betyde, at medarbejdere kan bruge deres tid mere effektivt, siger hun og tilføjer:

- Danske Service arbejder målrettet for at fremme uddannelse og uddannelsesniveauet i servicebranchen og medarbejdernes faglige kvalifikationer. Vi skal både se på de formelle uddannelsestilbud, men også på, hvordan teknologisk udvikling og sidemandsoplæring kan anvendes til at opkvalificere medarbejderne.

Produktivitetsanalysen indeholder også gode nyheder om udviklingen i regionen: I de seneste 20 år har landbrugsbranchen øget produktiviteten med seks procent om året, og industrien har øget produktiviteten med knap ni procent siden 2009.