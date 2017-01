Sognepræst Rasmus Dreyer genbruger en prædiken, skrevet af Hans Tausen, når han forestår gudstjenesten i Roskilde Domkirke 5. februar. Foto: Hans Jørgen Johansen

Latinske salmer åbner vinduet til reformationen

Sjælland - 28. januar 2017

Det begynder med salmesang på latin, når fem sjællandske kirker i løbet af 2017 genopliver gudstjenesterne gennem 500 år med start i Roskilde Domkirke søndag den 5. februar.

- Vi holder en række gudstjenester, hvor vi beamer ned til andre tidsperioder, siger Ole Brinth, rektor ved Sjællands Kirkemusikskole til DAGBLADET.

Sjællands Kirkemusikskole står i spidsen for projektet, der skal vise den historiske udvikling omkring den danske højmesse fra reformationen i 1536 og frem til i dag.

Projektet bliver lavet i samarbejde med Roskilde Domkirke, Vordingborg Kirke, Skt. Nikolai Kirke i Holbæk, Vor Frelser Kirke på Christianshavn og Haslev Kirke.

- Grundideen er, at vi i 2017 fejrer femhundredårs-jubilæet for Luthers reformation, som startede i november 1517 og fik konsekvens at reformationen i 1536 i Danmark, siger Ole Brinth.

Når projektet indledes i Roskilde Domkirke, er det sognepræst Rasmus Dreyer, som står for gudstjenesten. Han vil genbruge en prædiken fra 1538, som Hans Tausen formentlig har holdt i selvsamme kirke.

- Jeg vil modernisere den en smule, så vi kan forstå den, siger Rasmus Dreyer.

De fem gudstjenester, hvoraf de to første finder sted i februar og de tre sidste i september og oktober, skal både vise fællestrækkene gennem tiden og de tidstypiske særpræg.

For mange kirkegængere vil det være første gang, de hører latinsk korsang i Roskilde Domkirke, når de træder ind til højmessen 5. februar.

Men selvom reformationen tillod at prædike på dansk, fortsatte koret i domkirkerne med at synge på latin et stykke ind i 1600-tallet, og latin er fortsat tilladt som kirkesprog den dag i dag.

- Reformationen har ikke været et clean cut. Det har været dynamisk, siger Ole Brinth, som understreger, at Luther var optaget af at gudstjenesten både skulle forklare, hvad kristendommen er, men samtidig lade noget at det rituelle stå som et mysterium.

De fem gudstjenester 5. februar Roskilde Domkirke - 1500-tallet

12. februar Vordingborg Kirke - 1600-tallet

24. september Skt Nikolai Kirke, Holbæk - 1700-tallet

1. oktober Vor Frelser Kirke, Christianshavn - 1800-tallet

7. oktober Haslev Kirke - 1900-tallet