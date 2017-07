Allan Jensen har for første gang forsøgt sig med dyrkning af græs til blandt andet fodbold- og golfbaner og er endt i en ok høst. Foto: Kenn Thomsen. Foto: Kenn Thomsen

Landmænd scorer god høst af »fodboldgræs«

Sjælland - 31. juli 2017 kl. 14:49 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De sjællandske landmænds høst af frøgræs, der med tiden ender på alverdens golf- og fodboldbaner såvel som i danskernes græsplæner, er endt »overraskende positiv«.

Det fortæller planteavlskonsulent i Vkst, Ole Schou.

- Danmark er verdensførende, når det gælder produktion af frøgræs. Her er mange landmænd færdige med at høste nogle af typerne, og det har vist sig, at den har overrasket til den positive side. Udbyttet er bedre end sidste år, og det havde vi ikke ventet med det vejr, der har været hen over foråret, siger Ole Schou.

Han tilføjer dog, at landmændene ikke er færdige med at høste alle typer frøgræs endnu. Og her er det store »smertensbarn« lige nu hvidkløverfrø.

- For hver regnbyger der kommer, bliver det vanskeligere at få høstet de marker, og der kan tabes meget frø, siger Ole Schou.

Stadig flere landmænd har i de senere år valgt at dyrke forskellige typer af frø-græs. I år over 84.000 hektar mod 72.600 hektar sidste år og forrige år, viser tal fra NaturErhvervstyrelsen.

En del af frøene fra høsten ender altså på fodboldbaner og græsplæner frem for i landmændenes lader.

På Askelygård ved Roskilde har man i år kastet sig over dyrkningen af græsfrø for første gang, og hev den første høst i land i den forgangne uge. Og her er driftleder Allan Jensen "ok tilfreds" med udbyttet.

- Vi nåede lige at høste inden regnen kom torsdag. Det var en lidt dårlig mark, jeg havde kæmpet for at forbedre, og jeg skal være tilfreds med resultatet. Det er nyt for os, og det er et specielt område at arbejde med. Det er meget vejrfølsomt og det kræver stor faglighed og at man bruger tid og kræfter på det, siger han.