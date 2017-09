Lær din nabo at kende: Er tyskere bare en anden slags jyder?

Er det rigtigt, at det tyske arbejdsmarked er hårdere end det danske?

Kan en tysker med en enkelt kutter leve af fiskeri?

Kan en dansk?

Og hvordan er det at pendle mellem de to lande?

Fire unge journalister, to danske og to tyske, har sammen udforsket livet på begge sider af grænsen – vel at mærke, den vand-grænse, der skiller Sjælland og Lolland-Falster fra Slesvig-Holsten.

Målet var at lære naboerne bedre at kende – de naboer, der formentlig om føje år kan køre på besøg hos hinanden gennem den tunnel, der planlægges under Femern Belt.

Klik på stednavnene på kortet herunder og læs artiklerne, der kom ud af anstrengelserne.