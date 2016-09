Yngre læger, der er i gang med at uddanne sig på eksempelvis Roskilde Sygehus som billedet her stammer fra, bor ofte i tjenesteboliger, som Region Sjælland stiller til rådighed. Men regionen har sat vurderingen af boligerne alt for højt og dermed pådraget lægerne et skattesmæk, mener Yngre læger, der nu stævner Region Sjælland. Foto: Elmer Madsen. Foto: Elmer Madsen

Læger hiver Region Sjælland i retten

Sjælland - 02. september 2016 kl. 17:44 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En strid om hvor meget en lægebolig i Roskilde er værd, ender nu med, at Foreningen Yngre Læger stævner Region Sjælland på vegne af i alt 28 medlemmer. Sagen er en principiel prøvesag, der kan ene med at omfatte over 500 læger i alle landets regioner. Det skriver Dagens Medicin og Ugeskriftet for læger.

Stridens kerne handler om, hvordan værdien af lægernes tjenesteboliger skal fastsættes. Ifølge Yngre Læger skal boligen vurderes efter huselejereglerne, der i det konkrete tilfælde vil betyde, at lægen ifølge Ugeskrift for læger ville få en skattestigning på 900 kroner om året. Regionerne har imidlertid valgt at bruge konkrete markedsvurderinger, og det betyder ifølge fagmagasinet, at lægens skattestigning pludselig lander på 13.000 kroner.

Det er alt for højt, mener lægerne, som derfor har stævnet region Sjælland med krav om nye vurderinger af lægeboligerne. Lægerne er desuden fortørnede over, at regionerne var mere end to år om at få vurderet boligerne, efter reglerne for beskatning blev lavet om i 2013.

- Jeg vil gerne slå fast, at yngre læger selvfølgelig skal betale skat af et personalegode som lægeboliger. Det er slet ikke det, sagen drejer sig om. Men yngre læger skal ikke brandbeskattes, fordi regionerne har sovet i timen, siger Yngre Lægers formand Camilla Rathcke.

Ifølge HR-direktør i Region Sjælland, Marianne Evers, har regionen hele vejen igennem sagen fulgt SKAT's regler og vejledning, så umiddelbart mener hun ikke, lægerne har noget at komme efter.

- Lige nu er vi i gang med at finde en ekstern advokat, der kan føre sagen for os og vurdere om vi har gjort alt rigtigt. Hvis han er enig i vores vurdering, så kører sagen videre. Jeg skal ikke tage forskud på, hvad han eller hun når frem til, men min umiddelbare forventning er da, at advokaten er enig med os, siger hun til DAGBLADET og Nordvestnyt.

Indtil 2013 var det SKAT, der fastsatte hvor meget lægerne, skulle betale i skat af deres tjenestebolig efter en generel vurdering. Siden da har det været op til regionerne at vurdere den enkelte bolig og indberette det. Region Sjælland har alt i alt 287 tjenesteboliger.