Når de praktiserende læger i Region Sjælland skal besætte lægevagten for et halvt år, skal de dække cirka 7.000 vagter. Sidste gang manglede der navne på 1000 vagter, fortæller Ulrik Hesislev, formand for PLO i Region Sjælland. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Lægemangel truer lægevagt-ordning

Sjælland - 14. september 2017 kl. 11:29 Af Tine Fasmer og Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kan snart være slut med at kunne gå til lægevagten i Ringsted, Nykøbing Sjælland, Kalundborg, Vordingborg og Nakskov.

For puslespillet med at skaffe praktiserende læger, som er klar til at arbejde om aftenen og natten, mangler brikker, og det skaber huller i bemandingen.

- Vi er ikke læger nok, på et eller andet tidspunkt når vi en smertegrænse, hvor vi ikke kan få nok læger til at dække vagterne i lægevagten, siger Ulrik Hesislev, formand for Praktiserende Lægers Organisation i Region Sjælland og praktiserende læge i Haslev.

PLO lægger op til at indfase lukningen af lægevagterne i de nævnte områder gradvist fra 1. januar 2018. Det er områder, hvor vagtlægen skiftevis kører på sygebesøg i nogle timer, vekslende med åben lægevagt. Hvis de lukker, kan der komme flere læger på vagt i de øvrige lægevagter, og der vil være en læge på udekørende lægevagt i fx Nordvestsjælland.

Socialdemokraternes spidskandidat til regionsrådsformandsposten, Heino Knudsen, er ikke begejstret, men er klar til at finde alternative løsninger:

- Vores sundhedstilbud skal være så tæt på borgerne som muligt. Vi skal sikre, at der er lægevagter i de her byer i fremtiden. Hvis ikke lægerne kan overholde den aftale, de har på grund af for få hænder, må vi sætte os ned og finde ud af, om vi kan skrue lægevagtordningen sammen på anden vis, siger han.

Venstres spidskandidat Jacob Jensen er i princippet enig. Han mener dog ikke det er så afgørende, hvor lægevagten sidder:

- Det er klart, at det psykologisk er rart for borgeren at have en læge i nærheden. Men vi har store udfordringer med at tiltrække og fastholde læger. Derfor skal vi bruges lægernes ressourcer bedst muligt. De skal placeres geografisk og på tidspunkter af døgnet, hvor de gør mest gavn for borgerne, siger han.

Der vil fortsat være lægevagt-klinik på sygehusene i Roskilde, Køge, Holbæk, Slagelse, Næstved og Nykøbing F.

