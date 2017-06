Olivia Løvenstedt har oplevet at blive sent diagnosticeret, selv om hun gik til læge tidligt i forløbet. Foto: Hans Jørgen Johansen

Artiklen: Kræftpatienter diagnosticeres for sent

Kræftpatienter diagnosticeres for sent

Ifølge formanden for Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDS (myelodyplastisk syndrom, red.) Rita O. Christensen bliver mange patienter med disse kræfttyper diagnosticeret for sent. Derfor holdt foreningen tirsdag dialogmøde på hotel Scandic Roskilde, hvor eksperter og patienter var samlet for at diskutere, hvordan diagnosticering og behandling kan forbedres.