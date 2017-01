Foto: Bax Lindhardt/Scanpix Foto: Bax Lindhardt/Scanpix Denmark

Kræftbehandling samles to steder

Sjælland - 12. januar 2017 kl. 14:09 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En del kræftramte i Region Sjælland har i disse dage modtaget en besked i deres E-boks eller postkasse, der nok kan irritere.

Hvis du har brystkræft, og bor du i Roskilde-Køge-området eller Midt- og Nordvestsjælland kan du ikke længere nøjes med at møde op til kemoterapi eller kontrol på Sjællands Universitetshospital Roskilde. Fra 23. januar er det på Næstved Sygehus, det foregår.

Omvendt skal alle patienter fra Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster, der har tyk- og endetarmskræft til Roskilde for at få medicinsk behandling i stedet for Næstved. Det gælder også den lille patientgruppe med kræft i bughulen.

Det oplyser Region Sjælland.

- Det betyder, at vores speciallæger bliver endnu dygtigere til at behandle den enkelte kræftsygdom og den enkelte patient, udtaler ledende overlæge Mads Nordahl Svendsen, onkologisk afdeling, Sjællands Universitetshospital.

Han glæder sig til to stærke faglige miljøer:

- Vi får et bedre grundlag for forskning og for at fastholde og rekruttere dygtige speciallæger, siger han.

Specialiseringen har ikke betydning for den kirurgiske behandling af kræft. Indtil Sjællands Universitetshospital Køge er fuldt udbygget, og al kræftbehandling flyttes dertil, fortsætter fx alle brystkræftoperationer på Ringsted Sygehus.

Rejsen bliver længere

Ledende overlæge på onkologisk afdeling Mads Nordahl Svendsen har tidligere anslået over for avisen, at specialiseringen får betydning for omkring 150-200 brystkræftpatienter om året. Dertil kommer alle de tidligere brystkræftramte, der fortsat går til kontrol to gange årligt.

Flytningen får betydning for cirka 200 patienter fra den sydlige del af regionen med tyk- og endetarmskræft.

Men i ganske særlige tilfælde kan patienter få behandling på det af de to sygehuse, som er nærmest hjemmet.

Cirka 800 kvinder fra Region Sjælland får medicinsk behandling af brystkræft hvert år.

Ende- og tyktarmskræftpatientgruppen er på omkring 600.