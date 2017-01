Konkurrenter politianmelder isoleringsfirma

Foto: Lars Normann

Sjælland - 26. januar 2017 kl. 22:02 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere forbrugere fortalte om mangelfuldt arbejde og tegn på fusk fra firmaet KLH Isolering i DR programmet Kontant torsdag aften. Blandt andre en kvinde fra Sorø kunne berette, at hulmuren i hendes hus rent faktisk slet ikke var blevet isoleret, selv om hun havde betalt for arbejdet.

Brancheforeningen Dansk Isoleringsgaranti har besluttet sig at indgive politianmeldelse mod KHL Isolering.

- Vi har, som alle andre i indblæsnings- og isoleringsbranchen med stor interesse fulgt mediernes afdækning af KLH. Det er rimeligt, at politiet undersøger de sager, som medierne har fremlagt. Vi har derfor besluttet at politianmelde KLH efter bedrageribestemmelsen, siger Frederik Glob, der driver Viking Isolering og er talsmand for Dansk Isoleringsgaranti,

Han og de fire andre håndværkere, bl.a. Michael Andersen fra Isokvik i Lellinge, udgør foreningen Dansk Isoleringsgaranti, der 12. januar fik foretræde for Folketingets klima- og energiudvalg for at redegøre for de angiveligt uredelige forhold i isoleringbranchen.

- Vi ved, at der forekommer snyd med energitilskuddene. Det skal ganske enkelt stoppes. De firmaer, der udfører et ordentligt stykke arbejde, skal ikke udkonkurreres af firmaer, der snyder med tilskuddene. Snyderiet skaber unfair konkurrence, fordi det er så let at fuske med ordningen - og det giver branchen et blakket ry, når kunderne også bliver snydt. Det er ganske enkelt ikke fair - hverken overfor firmaerne i branchen, kunderne og ikke mindst os alle sammen, der betaler til tilskudsordningen over el-, gas- og varmeregningen, udtaler Frederik Glob.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) forventer, at Energistyrelsen er klar med en særundersøgelse af udbetalte tilskud fra Energispareordningen til hulmursisolering, når han 9. februar er indkaldt i åbent samråd af Socialdemokratiet.

- Jeg ser meget, meget alvorligt på denne sag. Vi kan ikke sidde sådan en mistanke overhørig, siger ministeren.

Advokat Jesper Køppen Mieritz, der er bestyrelsesformand hos KLH Isolering, tager nyheden om politianmeldelsen med sindsro

- Det ser vi frem til, vi vil med glæde medvirke til, at politiet undersøger sagen. Vi er naturligvis klar til at tage alle nødvendige retsskridt, for det er Dansk Isoleringsgaranti, der står bag kritikken, der er rejst i Kontant. Det er simpelthen konkurrenter, der er utilfredse med, at vi har kunnet sænke priserne. Og det er ærgerligt, at medierne agerer mikrofonholder, siger Jesper Køppen Mieritz.

