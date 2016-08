Komet bliver SF's sjællandske spidskandidat

- Jeg er meget stolt. Det betyder, at jeg ikke primært skal kæmpe for mine egne kredsen, men i endnu højere grad for hele Sjælland. Det glæder jeg mig til. Ikke mindst fordi, at når man er spidskandidat, bliver man inviteret ud i andre kredse og på skoler og virksomheder rundt omkring. Det vil jeg rigtig gerne. For jeg er ung, og det betyder meget for mig at komme og se virkeligheden og ser på hele Sjælland, siger han til avisen.