Købt flyrejse på nettet: Her kan du blive fanget

Vi er vant til, at vi kan fortryde et køb. Men det kan vi ikke, når vi køber flyrejser over nettet. Det skriver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en pressemeddelelse.

De europæiske regler for køb på nettet giver normalt 14 dages fortrydelsesret.

Men lige netop flybilletter, hotelophold og billetter til kulturelle oplevelser hører til blandt undtagelserne, fremgår det af pressemeddelelsen.

Derfor anbefaler Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at forbrugerne tjekker priser og vilkår grundigt, før de betaler.

Souschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Susanne Aamann, siger, at nettet giver forbrugerne gode muligheder for at sammenligne priser på rejser og hotelophold, og at mange danskere benytter sig af det.

- Det er dog ikke altid, vi kan fortryde købet af rejsen eller koncertbilletten. Derfor råder vi forbrugerne til at sætte sig godt ind i tilbuddene, før de trykker "bestil”, siger hun.

Hun tilføjer, at hvis man har købt en pakkerejse hos et dansk rejsebureau, kan man som udgangspunkt afbestille den mod, at man betaler et gebyr – uanset om rejsen er købt på nettet eller i en butik.

Men hun opfordrer dog altid til at tjekke det enkelte rejsebureaus afbestillingsregler.