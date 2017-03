Hvad gør du, når toilettet er for klamt?

Klamme toiletter deler indbyggerne på Sjælland

Hvad stiller vi op, når vi trængende står over for et ulækkert toiletbræt? Undersøgelse kortlægger danskernes toilettaktik reaktion i den tilspidsede situation, herunder også indbyggerne på Sjælland.

Når man skal, skal man. Men et ulækkert toiletbræt kan lægge en dæmper på lysten til at forrette sin nødtørft – også i arbejdstiden. En undersøgelse viser, at 26 procent af danskerne har oplevet et ulækkert toilet på arbejdspladsen enten af og til eller ofte. Og hvad gør man så? Reaktionen på den penible situation spænder vidt i Region Sjælland.

Mens 27,8 procent tørrer brættet af med toiletpapir, vælger 16,7 procent i stedet at dække brættet til med et lag toiletpapir. Og 13 procent vasker ligefrem brættet af med sæbe. Ingen af reaktionerne er specielt hygiejniske, og de beskytter ikke mod bakterierne, som er efterladt af den forrige toiletgæst. De resterende 42,6 procent vælger slet ikke at benytte toilettet.

Bliv ramt af ”toiletnyset”

Toiletter, der anvendes af mange, øger risikoen for infektioner og sygdomme betydeligt, fordi vi udsættes for langt flere og fremmede bakterier. Samtidig er det et fåtal, der slår brættet ned, når de skyller ud, hvilket resulterer i, at omkring en million mikroskopiske dråber af blandt andet urin og afføring hvirvles op i luften.

Lovgivningen kræver, at toiletter på arbejdspladsen er udstyret med toiletpapir og sæbe. Men derudover er resten op til arbejdsgiveren. Ifølge undersøgelsen har kun 6,6 procent af de adspurgte adgang til toiletter med sæderens på deres arbejdsplads, og det bekymrer Dorte Linder-Steinlein, der er hygiejnevirksomheden Initials danske salgschef.

”Livet er for kort til ulækre toiletsæder. Men én ting er, hvordan vi håndterer situationen, når vi møder et ulækkert toilet på vores arbejde. Noget andet er, at toiletsæderne på arbejdspladsen ofte er en decideret bakteriebombe – også selv om det ser rent og fint ud,” advarer Dorte Linder-Steinlein fra Initial.

Råd til god toilethygiejne:

• Slå brættet ned, inden du trækker ud

• Ved at bruge toiletsæderens slipper du for ca. 99 procent af bakterierne på brættet

• Gør hyppigt rent med rengøringsmidler

• Opbevar ekstra toiletruller i et skab, så de ikke rammes af ”toiletnyset”

• Vask hænderne grundigt og supplér gerne med håndsprit

Undersøgelsen, hvor 500 danskere er blevet spurgt, er lavet af Voxmeter for hygiejne-virksomheden Initial i november 2016.