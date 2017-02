Foto: Sjællands Kirkemusikskole i Roskilde holder åbent hus for interesserede, der overvejer at uddanne sig til kirkemusikere. Her ses studerende fra skolen samlet ved en tidligere lejlighed til korprøver. Foto: Anders Ole Olsen.

Kirkemusikskole holder åbent hus

På søndag kan man få lov at komme inden for hos Sjællands Kirkemusikskole i Roskilde.

For det er ved at nærme sig, hvis man gerne vil optages. Cirka 60 personer - unge, midaldrende og ældre - er hvert år klar til at bruge to år på enten at blive organist eller korleder. Skolen uddanner også kirkemusikere med sang på et år. Desuden tilbydes en basislinje. Uddannelserne kan også tages på deltid.