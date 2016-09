Maja Gudmundsson fødte sin og Kasper Bergmanns dreng i ordningen med kendt jordemoder. Det gav tryghed i graviditeten og ved den tidlige, langvarige fødsel. Privatfoto.

»Kendt jordemoder« gjorde vanskelig fødsel tryg

Sjælland - 17. september 2016 kl. 11:05 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Julius på otte måneder kom til verden en måned før forventet, og fødslen trak ud. Derfor er hans mor taknemmelig for, at hun var med i ordningen med »kendt jordemoder«.

- Som førstegangsfødende er det skræmmende at skulle føde, man har alle de følelser og hormoner, og så havde jeg mange plukveer i løbet af graviditeten, så jeg brugte faktisk muligheden for at ringe til min jordemoder flere gange. Det føltes rigtigt trygt, fortæller 28-årige Maja Keteli Gudmundsson fra Favrbo ved Snertinge i Vestsjælland.

Hun og Kasper Bergmann Pedersen blev forældre søndag den 10. januar, men Julius meldte sin ankomst allerede fem dage tidligere.

- Vandet gik onsdag eftermiddag - fire uger før tid - så vi var ind og ud af Holbæk Sygehus flere gange, så jeg så selvfølgelig flere jordemødre. De »kendte jordemødre« kan jo ikke være på arbejde 24-7. Men min jordemoder var i telefonisk kontakt hver eneste dag og talte med dem, der var på vagt, og så kom hun, da det var her og nu, siger Maja Keteli Gudmundsson.

Veninder fortalte skrækhistorier

Gevinsten ved at have en jordemoder, som har fuldt hele graviditeten, er nærmest uvurderlig.

- Det gav en kæmpestor tryghed, at der var en som kendte mig og min historie. Jeg havde hørt mange skrækhistorier fra veninder og kolleger, der havde født på Holbæk Sygehus, og vi kunne også godt mærke, at jordemødrene var virkeligt pressede. Derfor var det dejligt, at min jordemoder Lotte kom, da fødslen gik i gang.

Maja Keteli Gudmundsson beklager, at Region Sjælland standser ordningen med kendt jordemoder.

- Det er meget ærgerligt, jeg ville meget gerne have haft muligheden for at have fået det med andet barn også, det har man godt kunnet bede om. Så det er jeg rigtigt ked af, siger Maja Keteli Gudmundsson.

