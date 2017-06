Det vil være katastrofalt, hvis et udbud af de sjællandske regionaltogstrækninger fører til ringere tog for passagererne, mener S-medlem af FOlketingets transportudvalg Magnus Heunicke. Foto: Carsten Lysdal

»Katastrofalt« hvis togudbud giver ringere service

Sjælland - 23. juni 2017 kl. 09:56 Af Tomas Revsbech

Både socialdemokraterne og Dansk Folkeparti er villige til at diskutere, om landets toge fremover skal køres af andre selskaber, end DSB. Men det må ikke gå ud over servicen til passagerne, understreger begge partier over for Sjællandske.

Magnus Heunicke, tidligere transportminister og nuværende medlem af Folketingets transportudvalg for Socialdemokraterne, er bekymret over, at der i fremtidsscenarierne, som regeringen arbejder ud fra blandt andet læges op til at effektivisere ved at lukke ned for togafgange, hvor det mindst kan betale sig. Det kan eksempelvis være i aftentimerne, weekenderne eller sommerferien.

- Det vil være katastrofalt, hvis udbuddet betyder ringere service for togpendlerne. Jeg er ikke ideologisk modstander af en udlicitering, men hvis det kører for meget på markedsvilkår, vil der kun køre tog, når det giver overskud. Folk har bosat sig rundt om på Sjælland, fordi de kan tage toget. Og der er allerede fyldt på motorvejene mod København, siger Magnus Heunicke til Sjællandske.

Dansk Folkepartis trafikordfører Kim Christiansen mener, det vigtigste er, at kunderne får en ordentlig service.

- Vi er ikke udbudsskræmte, så længe vi ikke nedlægger baner og stationer. Men går vi med i en aftale skal det styrke jernbanerne, siger han til Sjællandske.

Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen mener, at det er svært at komme uden om udbud.

- Vores toge er for ineffektive. Kvaliteten er ikke i orden, og priserne er for høje. Det skriger på, at vi ser på, hvordan vi kan modernisere og effektivisere. Vi skal tænke os om, men vi er nødt til at se på, hvor der kan høstes gevinster. Kan der det, må vi slå til, fastslår han over for avisen.