Kampfly drønede hen over Sjælland

Med et drøn hamrede to F16 fly fredag middag i lav højde hen over Sjælland. De to kampmaskiner var på vej rundt til flere flyvepladser på Sjælland og Lolland Falster. Blot 500 fod var de to fly over jorden, da de larmende passerede.

Årsagen til rundturen var, at foreningen Danske Flyvere, der er verdens ældste pilotforening, fredag kunne fejret 100 års jubilæum. Flyene var på vingerne for at fejre foreningen og ære Monumentet for Faldne Flyvere, der står ved Stadsgraven i København.

Det skete ved to overflyvninger i København og imellem dem, var der lige tid for de to F16 fly til at vise sig frem hen over Sjælland.

Kampflyene kunne ses over Roskilde, Vedbæk Freerslev, Anisse, Hundested, Holbæk, Kalundborg, Gørlev, Korsør Vejrø, Klostervig, Kongsted.