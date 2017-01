KLH Isolering: Vi er udsat for karaktermord

»KLH Isolering A/S interviewes i aften af DR Kontant med beskyldninger om »snyd«, »misbrug« og andre injurierende påstande. Kontant vil basere udsendelsen på udsagn fra blandt andre enkeltpersoner, der aldrig har været kunder samt konkurrenter, der er sure over, at det på tre år er lykkedes KLH at reducere kundernes udgifter til hulmursisolering med 50 procent. Dette er eneste årsag til, at enkelte konkurrenter fører sig frem med beskyldninger og postulater om KLH, hvilket ganske enkelt ikke har hold i virkeligheden«, udtaler KLHs adm. direktør Lotte Quist, der er rystet over, hvad hun selv betegner som et »forsøg på karaktermord««.