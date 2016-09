Søren Pind var på rundtur på Sjælland torsdag og mødtes blandt andet med Ringsteds borgmester Henrik Hvidesten (V). Foto: Anders Ole Olsen

Justitsminister advarer mod det yderste højre

Sjælland - 16. september 2016 kl. 10:39 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Justitsminister Søren Pind (V) har i denne sommer været i kras debat med højreorienterede debattører. Han frygter, at den yderste højrefløjs påstand om, at Vesten og Danmark er i krig med islam kan være med til at fremprovokere, at eksempelvis mentalt forstyrrede begår voldshandlinger. Han var torsdag på besøg hos Ringsteds borgmester Henrik Hvidesten, Slagelses Sten Knuth og Næstved Gymnasium.

Sn.dk benyttede lejligheden til et interview.

Hvorfor har du fundet det nødvendigt at gå imod talen om borgerkrig?

- Jeg er overordnet ansvarlig for, at der er fred og sikkerhed i hele Danmark, og der er ikke nogen som helst tvivl om, at den største og farligste trussel mod den fred og sikkerhed udgår fra ekstrem islamisme i skikkelse af for eksempel syrienskrigere og andre, som lader sig radikalisere. Men der er samtidig også en risiko i forhold til det, som det yderste højre går og proklamerer i øjeblikket, at vi i verdens fredeligste land - for det er vi - nærmest har borgerkrig, siger Søren Pind.

Han opfordrer folk, som frygter borgerkrigslignende tilstande, til at tage sig en dosis virkelighed.

- For mig er det vigtigt, at det billede, vi har af virkeligheden, at det er sandt. I stedet for at se TV2 News og læse mærkelige artikler fra mærkelige netmedier, så skulle folk tage og kigge lidt ud af vinduet, se i deres eget nærområde, og føle efter, hvad de selv oplever. Vi lever i verdens tryggeste land. Vi lever i verdens lykkeligste land. Og det synes jeg, at der er nogen, som prøver at tegne et andet billede af, og det står jeg op imod, siger justitsministeren.

Han undrer sig over det yderste højres tale om ufred og usikkerhed i Danmark i en tid, hvor kriminaliteten aldrig har været lavere. Det viser både Offerundersøgelsen med 18.000 statistisk udvalgte danskere og politiets opgørelser over anmeldte forbrydelser.

- De unge mennesker i dag er mere lovlydige end nogensinde. Ja, der er en hård kerne, og den kommer vi til at adressere i vores forslag til en målrettet indsats mod ungdomskriminalitet, vi har hævet straffen for voldtægt, vi har hævet straffen for pædofili, og vi kommer også til at hæve straffen for grov vold. Men grundlæggende så er Danmark et fredeligt land, og det burde vi værdsætte mere, end vi gør. Man skal ikke lukke øjnene. Der er en trussel, den er også højere end den har været i gamle dage, men vi har jo vist lige siden Muhammed-tegningerne, at vi var udsat.

