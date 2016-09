Iværksættere rider på heste-bølge

- Selve heste-sektoren bruger rigtig mange penge om året, og der er meget købekraft. Folk går op i at få kvalitet, for de ønsker den bedste oplevelse sammen med deres hest. Vi har selv været en del af heste-verdenen i mange år, og derfra kender vi markedet og har selv prøvet at købe de her ting, siger 24-årige Anders Olesen.

- Ud over at vi arbejder sammen nu, så er vi rigtig gode venner, og vi supplerer hinanden godt med nogle forskellige evner. Jeg tror egentlig bare, det hele handler om, at vi er gode til at være sammen med hinanden, snakke med hinanden og snakke med andre mennesker. Vi kan kalde en spade for en spade, og hvis vi er uenige, så kan vi løse det. Det betyder, at når der opstår problemer, så er vi gode til at udnytte hinandens stærke sider til at løse problemerne, siger Anders Olesen.