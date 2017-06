Sandsynligheden for at drukne er meget lille, hvis man bærer en redningsvest.

Ingen drukner med redningsvest

Kun hver anden sejler og fritidsfisker ifører sig en redningsvest, når man begiver sig ud på vandet. Det oplyser Søsportens Sikkerhedsråd, som sammen med Trygfonden i løbet af sommeren sætter fokus på brug af redningsvest.

Ud af de 188 personer, som druknede i forbindelse med fritidssejlads fra 2001 til 2015, bar 90 pct. ikke redningsvest, da de blev fundet.

- At sige, at ingen drukner med redningsvest, er naturligvis at stramme budskabet. Men det er alvorlig ment, at de fleste drukneulykker kan forebygges, hvis alle bærer redningsvest, når de tager på vandet, siger Sten Emborg, specialkonsulent i Søsportens Sikkerhedsråd.

Ifølge en undersøgelse fra Søsportens Sikkerhedsråd og TrygFonden bruger 46 pct. af sejlerne, roerne og fritidsfiskerne ikke redningsvest, når de tager på vandet. Sejlere bruger vesten langt oftere end fritidsfiskere (55. pct. af sejlerne mod 29 pct. af fritidsfiskerne), og generelt falder brugen af veste med alderen, så personer over 44 år er dem, der mest sjældent bærer redningsvest.

- Nogle mener, at redningsvesten hæmmer bevægeligheden, og erfarne sejlere og fritidsfiskere synes måske, at de ligner amatører, hvis de bærer vest. Men redningsveste findes efterhånden i mange forskellige modeller, så der er ingen undskyldninger for ikke at tage dem på, siger Sten Emborg.

Det er en sejlivet myte, at det er i hårdt vejr, at ulykkerne sker. Faktisk sker langt de fleste fatale ulykker i godt vejr, når man har paraderne ned. Derfor skal redningsvesten også på, når det er solskin og vindstille.

En redningsvest, der ligger i cockpittet under sejlturen, gavner ikke, hvis man falder over bord. Og en mangeårig sejlererfaring er ingen garanti for at undgå ulykker til søs. Det har fået Søsportens Sikkerhedsråd og TrygFonden til at lancere indsatsen ”Den usynlige redningsvest”, som hen over sommeren skal øge opmærksomheden på den forskel, en redningsvest kan gøre.

- Den usynlige redningsvest hjælper dig ikke, hvis du falder i vandet. Det er desværre sådan, at vi ofte skal have en ulykke tæt inde på livet, før vi ændrer adfærd. Men vi vil gerne undgå, at det kommer så vidt. Derfor opfordrer vi til, at man bruger en synlig redningsvest – både for sin egen skyld, men bestemt også for ens families skyld, siger René Højer, programchef i TrygFonden.

Se kampagnefilm på facebook om brug af redningsvest:

https://www.facebook.com/BrugVesten/videos/10214240219178645/