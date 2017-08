Send til din ven. X Artiklen: Indsæt »stærekasser« mod vejarbejds-fartbøller Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Indsæt »stærekasser« mod vejarbejds-fartbøller

Sjælland - 08. august 2017 kl. 15:38 Af AF Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis man ønsker at komme problemerne med bilister, der drøner forbi vejarbejder på motorvejene til livs, bør man indsætte automatiske, mobile fartkontroller, såkaldte mobile stærekasser, der flytter rundt sammen med vejarbejdet.

Sådan lyder forslaget fra Rådet for Sikker Trafik. Det sker efter flere tusinde bilister de seneste uger er blevet taget i at køre for stærkt forbi vejarbejderne på Køge Bugt Motorvejen samt på Vestmotorvejen ved Slagelse, skriver DAGBLADET.

- Der er ingen enkelte løsninger på det her problem. Men vi kommer ikke uden om, at bøder og sanktioner er meningsløse, hvis ikke bilisterne oplever at de bliver sanktioneret. Der kunne mobile stærekasser, som man har det i Sverige, være noget af det, man kigger på, siger Jesper Sølund, dokumentationschef i Rådet for Sikker Trafik, blandt andet til avisen.

Svensk politi og de svenske vejmyndigheder, Trafikverket, råder over i alt 15 ubemandede mobile stærekasser, der blandt andet bliver brugt ved vejarbejder.

Ifølge transportforsker ved DTU, Mette Møller, viser trafik-forskningen, at der er sammenhæng mellem, hvor stærkt folk kører, og hvor stor risikoen er for at blive taget.

- Blandt transportforskere taler man om »opdagelsesrisikoen« for at blive taget, når bilisterne kører for stærkt. Hvis bilisten ved, at sandsynligheden for at blive taget er meget stor, jamen så har det en effekt. Der er selvfølgelig undtagelser, men de fleste vil alt andet lige undgå at få en bøde, siger hun til avisen.