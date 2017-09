Ifølge indkøbssammenslutningen Elforbundet.dk er der store penge at spare på elregningen ved at melde sig ind i sammenslutningen. Især for SEAS-Nve?s kunder. Foto: Lotta Lemche. Foto: FOTO: Lotta Lemche

Send til din ven. X Artiklen: Indkøbsforening: SEAS-kunder betaler dyrt for strøm Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Indkøbsforening: SEAS-kunder betaler dyrt for strøm

Sjælland - 13. september 2017 kl. 10:51 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Loyale sjællandske el-kunder betaler hvert år flere hundrede kroner i overpris for den strøm, de køber af elselskabet Seas-NVE.

Sådan lyder det fra indkøbsforeningen Elforbundet.dk, der anslår, at en gennemsnitlig sjællandsk el-kunde med et årligt forbrug på 4000 kw/t kunne spare næsten 600 kroner på el-regningen, hvis kunden havde købt sin strøm gennem Elforbundet.dk frem for hos Seas-NVE. Det skriver Nordvestnyt.

- Siden man i april 2016 fjernede loftet over, hvor meget elselskaberne måtte tjene på deres strøm, er priserne røget i vejret. Omkring 90 procent af elkunderne betaler blindt deres el-regning uden at tænke over, at deres regning vokser. Men der er altså penge at spare, siger Morten Sinding, forbrugerjurist i Elforbundet.dk til avisen.

Ifølge El-forbundet betalte et gennemsnitligt medlem med et årligt forbrug på 4000 kw/t sidste år omkring 1010 kroner for strøm og abonnement inklusiv moms via forbundets aftale med energiselskabet Verdo. Samme kunde betalte ifølge Elforbundet.dk 1605 kroner for det tilsvarende produkt hos Seas-NVE. En prisforskel på 595 kroner - eller hvad der svarer til 59 procent for den rene strøm.

Beregningerne baserer sig på Energitilsynets prisundersøgelse fra 2016: »Hvad kostede strømmen". Og ifølge El-forbundets beregninger er Seas-NVE's kunder dem, der betaler mest i overpris for deres strøm i forhold til det produkt, Elforbundet.dk tilbyder.

Både Seas-NVE og elselskabernes brancheforening Dansk Energi kalder Elforbundet.dk's beregninger for vildledende og grebet ud af den blå luft.