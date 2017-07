Hver femte har udført ulovligt el-arbejde i hjemmet

Og det er et problem og kan i værste fald have voldsomme konsekvenser, advarer energirådgiver hos Benny Hebsgaard.

Hver femte dansker har pillet ved el-installationer i stedet for at henvende sig til en fagmand, sådan som de burde. Det viser en undersøgelse, som YouGov har lavet for energiselskabet NRGi.

”Man bør aldrig udføre elarbejde, hvis man er det mindste usikker. Selvom relæet skal slå installationen fra som sikkerhed, er det ikke altid tilfældet. I værste fald kan man få så voldsomt stød, at det er livsfarligt”, forklarer han.

Men hvad må du egentligt selv gøre, og hvad skal du have en professionel til at klare?

”Så længe strømmen er afbrudt, kan man selv udskifte fatninger, stikpropper og kontakter fx på en lampe. Du kan reparere el-apparater, fx udskifte ledninger, der er tilsluttet med en stikprop. Du kan også udskifte almindelige afbrydere til lamper udstyret med en lysdæmper- eller tidsfunktion,” forklarer Benny Hebsgaard.

Det skal du holde nallerne fra



Du må derimod ikke selv udføre elinstallationer, som kræver faglig viden.

Det omfatter fx opsætning af halogenlamper, hvis man har købt lamperne, transformeren og ledningerne for sig.

Du må heller ikke selv installere eller udskifte materiel i boligens faste installationer, der har en spænding over 250 V. Du skal også have hjælp af en elinstallatør, hvis du skal have tilsluttet eller frakoblet apparater, som ikke er tilsluttet med en stikprop,

- For eksempel må du gerne udskifte en stikkonktakt, men du må ikke selv installere en, der skal placeres et nyt sted. Termostater til gulvvarme ligner til forveksling udskiftningen af en stikkontakt, men kræver en installatør. Det samme gælder, hvis du skal have installeret elgulvvarme.

Vær omhyggelig



Selvom du udfører arbejde som er lovligt, bør du være omhyggelig. Griber du el-arbejdet forkert an, risikerer du, foruden dit helbred, at der udbryder brand. De typiske årsager til stød og brand er løse forbindelser, brug af forkerte ledninger, ledninger, der er forkert forbundet, eller elinstallationer, der ikke er tilstrækkeligt isoleret.

"Der skal ikke meget til, før det går galt. En simpel ting som en stikprop, der ikke er samlet korrekt, kan give kortslutninger, og er du uheldig, kan du komme til at sende søm eller skruer gennem ledninger i væggen. Det giver overspænding, og så går sikringen – i værste fald kan det udløse alvorlig personskade og brand," forklarer Benny Hebsgaard.

Tjek dine forsikringer

Hos Tryg Forsikring råder man desuden til, at man kaster et blik på sine forsikringsmæssige forhold, inden man begiver sig ud i selv at udføre elinstallationer i hjemmet.

”Langt de fleste indbo- og bygningsforsikringer erstatter brandskader, der sker som følge af kortslutning eller overspænding i elinstallationer. Der kan dog være nogle få tilfælde, hvor forsikringen ikke dækker. Det kan for eksempel være, hvis handymanden har været for sløset eller har skabt situationer, som er åbenlyst farlige,” siger Charlotte Gøttler, forebyggelseschef hos Tryg.

Fem huskeregler inden du går i gang



Står du selv og skal i gang med at lave en elinstallation i boligen, bør du for en sikkerheds skyld altid huske disse fem forholdsregler:

1. Tænd lyset i det rum, du skal udføre installationer i

2. Afbryd strømmen på den gruppe, som værelset tilhører på målertavlen

3. Konstater at lyset er slukket i det værelse, arbejdet skal udføres i

4. Som en sidste sikkerhedsforanstaltning for at sikre at strømmen er afbrudt, bør du foretage en spændingstest med en spændingstester eller polsøger.

5. Tjek dine forsikringer på hus og ejerskifte grundigt

Om undersøgelsen

Spørgeundersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov for NRGi. Der er i alt gennemført 1017 CAWI-interview med danskere i alderen 18-74 år med ansvar for betaling af el og varme i deres primære bolig.