Holbæk og Hillerød er mest grønne

Holbæk er den by på Sjælland, hvor flest indbyggere interesserer sig for grøn energi. Det viser en undersøgelse, som firmaet Greenmatch.dk har foretaget. Faktisk er interessen for grøn energi i Holbæk så stor, at det placerer byen på en femteplads over Danmarks mest miljøvenlige byer.