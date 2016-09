Bare en ud af 31 læger i Roskilde Kommune har handicapvenlig adgang og samtidig åbent for tilgang af nye patienter. Også i andre kommuner har er der stort set ingen læger, er har handicapvenlig adgang og samtidig åbent for tilgang af nye patienter. Billedet er taget i en sammenhæng. Foto: Peter Andersen. Foto: Peter Andersen

Her er det sværest for handicappede at få ny læge

Sjælland - 06. september 2016 kl. 13:15 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Handicappedes mulighed for at få en ny læge er stort set ikke eksisterende i kommuner som Roskilde, Ringsted og Køge. Det skriver DAGBLADET.

I alle tre kommuner er der bare en læge, der både har handicapvenlig adgang og samtidig har åbent for tilgang af nye patienter. Det viser en optælling, avisen har foretaget på sundhed.dk.

I flere andre kommuner er problemet næsten lige så stort, og det bekymrer formand for Det Centrale Handicapråd, Anette Laigaard.

- Grundlæggende tænker vi i rådet, at det her problem er der i alle landets regioner. Men det er klart, at problemet påkalder sig ekstra opmærksomhed i de kommuner, hvor man stort set ikke kan få en læge, siger hun.

Problemet er dog ikke lige stort i alle kommuner, og derfor mener Anette Laigaard også, at læger, politikere og handicappede fra de kommunale handicapråd må sætte sig ned sammen lokalt og finde løsninger på problemet.

- Er der måder, hvorpå man kan skabe bedre adgangsforhold for de handicappede? Og kan man ikke det, kan man så finde andre løsninger, såsom at mødes et andet sted end i lægens praksis?, siger hun.

Jens Stenbæk, regionsrådsformand i Region Sjælland, appellerer også til dialog mellem læger, kommuner og handicappede.

For i dag er der reelt ingen pisk eller andre håndtag, regionerne eller kommunerne kan bruge, for at få flere læger til at åbne op for handicappede. Dels fordi en stor del af lægerne har så mange patienter, at de har benyttet sig af muligheden for at lukke af for tilgang af nye patienter, og dels fordi ingen kan tvinge lægerne til at sikre handicapvenlige adgangsforhold.

Læger med handicapvenlig adgang samt åbent for tilgang af nye patienter. I parentes det samlede antal praktiserende læger i kommunen.

Faxe: 4 (9)

Greve: 3 (21)

Holbæk: 8 (19)

Kalundborg: 7 (18)

Køge: 1 (22)

Lejre : 3 (8)

Næstved: 9 (20)

Odsherred: 4 (10)

Ringsted: 2 (9)

Roskilde: 1 (31)

Slagelse: 2(25)

Solrød: 1 (4)

Sorø: 4 (8)

Stevns: 2(3)

Vordingborg: 4 (18)