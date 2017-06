50 skoler, deriblandt Gadehaveskolen i Høje Taastrup kommune hvor billedet her er taget ved en tidlgiere lejlighed, deltager i et forsøg med kortere og mere fleksible skoledage. Foto: Jens Wollesen. Foto: Jens Wollesen

Her de 50 skoler, der får kortere skoledag

Sjælland - 09. juni 2017 kl. 06:01 Af Tomas Revsbech

Børnene på 50 skoler rundt om i landet kan i de næste to år se frem til en lidt kortere skoledag.

Undervisningsminister Merete Riisager åbnede tidligere på året op for at igangsætte et forsøg, hvor 50 af landets skoler over en 3-årig periode får lov at fravige folkeskoleloven for at skabe en mere fleksibel skoledag. I alt 75 skoler i 35 kommuner havde søgt, og nu har ministeriet fundet og udvalgt 50.

- Skolen og lærerne skal have den nødvendige frihed til at fokusere på den gode undervisning, som det hele jo handler om. Jeg har fået mange henvendelser fra forældre, elever og lærere, der ønsker at tilpasse deres skoledag bedre til, hvordan det passer lokalt. Med dette forsøg tager vi første skridt til at indrette skoledagen bedre de steder, hvor der er et behov. Jeg glæder mig over den store interesse for at deltage, siger undervisningsminister Merete Riisager i en pressemeddelelse.

Ifølge ministeriet har de fleste ansøgninger drejet sig om muligheden for at oprette særlige turboforløb i fagundervisningen for fagligt svage elever og særlige talentforløb i fagundervisningen for de fagligt dygtige elever. Men blandt skolerne er der også nogen, arbejder hen imod at skabe en særlig profil på skolen, inddragelse af erhvervslivet og udvikling af elevernes håndværksmæssige og innovative evner.

Forsøget går i gang efter sommerferien, og kører tre år frem. Forsøget skal evalueres af Undervisningsministeriet efter to år, så der kan tages samlet stilling til resultaterne, inden forsøget udløber og inden skoleåret 2019/20.

Her er de kommuner og skoler på Sjælland og i Nordsjælland, der deltager i forsøget:

Allerød: Lillevang Skole

Fredensborg: Kokkedal skole

Gentofte: Bakkegårdsskolen

Gribskov: Gribskolen

Helsingør: Skolerne i Snekkersten, Espergærde Skole, Hellebækskolen

Hvidovre: Langhøjskolen

Høje-Taastrup: Gadehaveskolen, Reerslev Skoles landsbyordning, Selsmoseskolen

Ishøj: Gilbroskolen, Vibeholmskolen

Køge: Ellemarkskolen

Roskilde: Sct. Jørgens Skole

Vallensbæk: Vallensbæk Skole

Vordingborg: Kulsbjerg Skole, Præstø Skole