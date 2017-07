Heino Knudsen vil prioritere større sammenhæng i regionen højt og vægter, at der bliver lyttet mere til medarbejderne. Foto: unknown

Heino vil tale højt om de svære sager

Sjælland - 22. juli 2017 kl. 07:53 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Socialdemokraten Heino Knudsen satser på at blive formand for regionsrådet efter nytår.

Og det er overhovedet ikke en ulempe at komme udefra, mener Knudsen, der er kulturudvalgsformand i Lolland Kommune:

- Nej, tværtimod. Det er da en kæmpe fordel. Region Sjælland er i en situation, hvor der er behov for nytænkning og for politikere, der ved, hvad det handler om - i stedet for det, jeg vil kalde »regnearks-logik«. Og der er brug for langt mere samspil mellem kommuner og region, hvis de store problemer skal løses, siger 37-årige Heino Knudsen.

Han glæder sig på vælgernes vegne over, at der er tydelig forskel på formandskandidaterne fra de tre største partier. Og han kan godt grine lidt af, at både Dansk Folkepartis spidskandidat Peter Jacobsen, der i dag er næstformand i regionsrådet, og Venstres spidskandidat Jacob Jensen, der er folketingsmedlem, kommer fra partier, som i princippet i dag vil nedlægge regionerne.

- Faktisk er jeg jo den eneste kandidat, der vil udvikle regionen, ikke afvikle den. Men når drillerierne er til side, så er jeg glad for, at man kan stå sammen på tværs af partierne. Region Sjælland er kendetegnet af det brede samarbejde, og det vil jeg også stå for.

Sjællandske Medier spurgte, hvad Heino Knudsen mener om de kritiske sager på sygehusene i Region Sjælland: Slagelse Sygehus har netop fået forbud af Styrelsen for Patientsikkerhed mod at modtage og behandle akutte neurologiske patienter Styrelsen for Patientsikkerhed. Personale på Holbæk Sygehus' medicinske afdeling fortæller, at overbelægning og vikarstop går ud over plejen af patienterne. Nykøbing F. Sygehus har haft fejlslagne operationer på mave-tarmafdelingen. Og Sjællands Universitetshospital Køge sidste år kom i vælten, fordi sygeplejersker så sig nødsaget til at give respiratorpatienter ekstra bedøvelse, fordi arbejdspresset var for højt.

- Jeg anbefaler blandt andet, at vi får en stærkere politisk styring, også udvalgsformændene bør i langt højere grad involveres. Vi skal kunne tale højt om udfordringerne, hvis vi skal have en attraktiv region, som folk gerne vil søge til. Og vi skal lytte mere til de ansatte og deres faglige organisationer, siger Heino Knudsen.

