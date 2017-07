TrygFondens kystlivreddere holder øje med de badende. Er der to rød-gule flag i vandkanten, markerer de det område, hvor der holdes opsyn. Foto: PR

Har du styr på sikkerheden i vandet?

Sjælland - 19. juli 2017 kl. 07:00 Af Signe Aarestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sommervejret er efter sigende lige rundt om hjørnet. Men inden der pakkes picnickurv, parasol og badetøj, kan det dog være en gode idé at genopfriske baderådene. Ifølge TrygFondens Kystlivredning er det nemlig ikke alle, der har helt styr på sikkerheden i vandet.

- At man trygt kan gå i vandet til navlen, er et livsfarligt baderåd, som vi gerne vil aflive. Hvis man går ud i vandet til navlen, hvor der er stærk strøm, kan selv en voksen mand snildt miste balancen. Og små børn kan nemt blive væltet omkuld af bølger, når de står i vand til navlen, siger Anders Myrhøj, chef for drift og sekretariat i TrygFondens Kystlivredning.

TrygFondens Kystlivredning har livreddere på 35 strande og havnebade i landet, herunder strandene ved Marielyst, Enø, Gudmindrup og Rørvig.

I sidste uge gennemførte de til sammen én livreddende aktion og 99 førstehjælpsaktioner. Ud af dem fandt i alt 12 førstehjælpsaktioner sted ved de sjællandske strande.

Anders Myrhøj opfordrer til, at hverken børn eller voksne bader alene:

- I år har vi set, at mange farlige situationer i vandet kunne være undgået, hvis man havde fulgt baderådet om aldrig at gå i vandet alene.

Et andet baderåd fra TrygFondens Kystlivredning går på, at man skal lære at svømme. Og selv om det måske kan synes banalt, er der god grund til, at det punkt er med på listen.

I 2014 viste en undersøgelse gennemført af YouGov for Dansk Svømmeunion og TrygFonden, at hvert andet barn og godt hver tredje voksen ikke er svømmeduelige.

