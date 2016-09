Mange borgere har svært at skifte læge, fordi størstedelen af lægerne har lukket for tilgang af nye patienter. Men for de handicappede er mulighederne endnu mere begrænset, fordi en del læger ikke har handicapvenlig adgang i deres praksis. Modelfoto: Thomas Olsen. Foto: THOMAS OLSEN

Handicappede ønsker »smiley-ordning« af læger

Sjælland - 08. september 2016

Det skal være lettere for handicappede borgere at finde frem til en læge med handicapvenlig adgang, og tilsvarende kunne vælge læger fra, der ikke har det.

Sådan lyder det fra Danske Handicaporganisationer efter aviserne DAGBLADET og Nordvestnyt har beskrevet, at handicappede borgere reelt er afskåret fra at få adgang til størstedelen af de praktiserende læger i Region Sjælland. Enten fordi lægerne generelt har lukket af for tilgang af nye patienter eller fordi de ikke har handicapvenlige adgangsforhold.

Dansk Handicaporganisationers formand Thorkild Olesen slår til lyd for, at Region Sjælland indfører en mærkningsordning, der tilbyder lægerne at få vurderet, hvor handicapvenlige deres praksisser er, og hvor de eventuelt kan forbedre forholdene.

Han henviser til, at Region Hovedstaden i 2015 oprettede et tilbud om gratis vurdering og mærkning af handicaptilgængeligheden. Det har ifølge forbundet øget fokus på tilgængeligheden og sikret de handicappede en uvildig vurdering af, hvor gode eller dårlige adgangsforholdene reelt er hos lægerne. I dag er det lægerne selv, der skal vurdere, om deres praksis har handicapvenlige adgangsforhold.

- Læger er jo godt uddannede, men de er ikke uddannet i at vurdere tilgængelighed for handicappede. Det gør vurderingerne meget tilfældige, for der er jo forskel på, om man er blind, gangbesværet eller kørestolsbruger, og dermed hvilke behov man har, siger Thorkild Olesen til avisen.

Region Hovedstadens ordning har kørt siden 2015 og fortsætter til og med næste år. Indtil videre har mange læger dog undladt at gøre brug af ordningen »God adgang«, fordi den er frivillig. Handicaporganisationernes formand opfordrer derfor Region Sjælland til at »gå forrest« og gøre vurderingen obligatorisk.

Regionsrådsformand Jens Stenbæk (V) er positivt indstillet over for forslaget og vil skele til hovedstadens erfaringer.