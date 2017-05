Hackerangreb: Region blev forsøgt hacket

- Det her var et markant stort angreb med virkelig mange forsøg på at sende mails til os. Men vores normale mekanismer fangede dem, inden de nåede ud til brugerne, siger han.

I den næste uges tid vil det ikke være muligt for Region Sjællands ansatte at tjekke deres private mails via arbejdscomputerne. Regionen har spærret for adgangen for at begrænse risikoen for hacking.