Tidligere på måneden havde Dansk Isoleringsgaranti foretræde for Folketingets klima- og energiudvalg for at redegøre for sagen. Michael Andersen står længst til venstre.

Håndværkere: Vi har bevis for isolerings-bedrageri

Han har siden 2011 drevet sin lille virksomhed Isokvik i Lellinge og er én af de fem håndværkere i foreningen Dansk Isoleringsgaranti, der 12. januar fik foretræde for Folketingets klima- og energiudvalg for at redegøre for uredelige forhold i isoleringbranchen - blandt andet en kraftig mistanke om omfattende snyd med fakturaer hos konkurrenten KLH Isolering.

- Jeg vil tro, vi har undersøgt det her 20-30 steder. TV2 er gået ud og har revet vægge ned og har konstateret, at der simpelthen ikke er noget isolering i dem, siger han.

Derudover anklager de fem håndværkere KLH Isolering for at høste langt større tilskud fra statens Energispareordning, end opgaverne berettigede firmaet til. Det skal være sket ved, at KLH i nogle tilfælde opgiver at have isoleret langt flere kvadratmeter, end huset rummer.