Morten Falk Jørgensen interviewes efter at være kommet i mål som 2?er i 2016-udgaven af Medieløbet. I år satser han på at vinde. Foto: Tomas Revsbech.

Guldroer til start i Medieløbet

- Det er vigtigt for mig at stille op i de ting, man kan i området, når der sker noget. Og så kan jeg jo også godt lide at konkurrere, siger Morten Falk Jørgensen.

Roeren har for tiden skruet ned for ro-træningen til fordel for løb, cykling og svømning, da han stiller op den kommende Iron Man-konkurrence i København 20.august. Her har han dog ingen ambitioner om at vinde.